IOC-UNESCO lancia il Blue Friday: l’alternativa al Black Friday, amica del mare

Manca poco più di un mese al Black Friday, il venerdì dedicato allo shopping che rischia di diventare nero anche per il suo forte impatto sull’ambiente. Gli acquisti effettuati in questa occasione, infatti, sono spesso motivati dall’impulso, più che da una reale necessità, tanto che fino all’80% dei capi e oggetti acquistati viene buttato dopo un solo utilizzo o addirittura zero.

Proprio per questo, la Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO lancia il Blue Friday: una call to action e un evento di due giorni per trasformare il venerdì più nero dell’anno in un’occasione per salvaguardare e rigenerare il nostro Mar Mediterraneo.

Nata nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile, indetto dalle Nazioni Unite per la decade 2021-2030 con lo scopo di trovare soluzioni concrete alle problematiche che minacciano la salute dell’oceano, l’iniziativa Blue Friday, prevede un evento (online e in presenza) che si svolgerà il 25 e il 26 novembre nella prestigiosa cornice di Palazzo Zorzi, sede UNESCO a Venezia, per presentare progetti, promuovere iniziative culturali dedicate alla salvaguardia del mare e al ripristino della sua biodiversità, sensibilizzare a un consumo critico e consapevole.

Previsto un ricco programma, con panel dedicati a imprenditoria, moda e finanza blu e attività adatte a tutti, che sarà presto disponibile sul sito decenniodelmare.it.

Blue is the new Black. Per aumentare la consapevolezza sull’importanza delle azioni quotidiane per la tutela dell’oceano, per tutto il mese di novembre, la Commissione Oceanografica invita le aziende a prendere parte al Blue Friday con donazioni mirate a sostegno dei progetti di Educazione all’Oceano (Ocean Literacy) e di ripristino degli ecosistemi e habitat marini portati avanti da UNESCO nell’ambito del Decennio del Mare, presentando a Venezia le proprie iniziative di imprenditoria green, supportando le attività aperte al pubblico, o devolvendo parte del ricavato delle vendite online delle piattaforme di e-commerce.

Per aderire al Blue Friday: oceanliteracy@unesco.org

Per maggiori informazioni: https://decenniodelmare.it/eventi/blue-friday/