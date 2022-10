Grave incidente in Irlanda: esplosione in stazione di servizio, 7 morti e diversi feriti

MeteoWeb

Esplosione in una pompa di benzina nella contea del Donegal, in Irlanda: 7 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite, secondo quanto ha annunciato la polizia, citata dalla stampa locale. L’esplosione è avvenuta ieri in una stazione Applegreen nel villaggio di Creeslough. Le operazioni di soccorso proseguono anche oggi.

I feriti non sono stati quantificati, ma l’ospedale della zona ha fatto sapere che si è trattato di “un grave incidente che ha coinvolto molte persone le cui ferite richiedono un trattamento immediato“. Sul posto anche i servizi di emergenza della vicina Irlanda del Nord.

Il Paese, ha dichiarato il primo ministro Micheal Martin, è sotto shock per questa “devastante esplosione“.