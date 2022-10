In Israele è arrivato lo Yoreh, la “prima pioggia”

MeteoWeb

È arrivata la pioggia in Israele e nella Striscia di Gaza. A questa prima pioggia, che segna l’inizio della stagione agricola, in Israele viene dato il nome di Yoreh. “La parola Yoreh compare nella Bibbia tre volte in riferimento alla pioggia consistente che dà il via alla stagione agricola, cioè la pioggia che permette al grano di germogliare”, si legge sul sito del Servizio Meteorologico Israeliano. “Quando la stagione delle piogge inizia con piogge in tutto il Paese, è chiaro che lo Yoreh è arrivato, ma a volte ci sono alcuni giorni di pioggia locale, al termine dei quali non è chiaro se lo Yoreh sia effettivamente arrivato”, viene spiegato.

In un primo tentativo di definire uno Yoreh a livello nazionale, il Servizio Meteorologico Israeliano ha scelto una soglia di 5mm in media in tutte le stazioni attive del Paese, sia in un solo giorno che nell’arco di più giorni.

Lo Yoreh negli ultimi 90 anni

Sulla base di questa definizione, il Servizio Meteorologico Israeliano ha rivelato che in quattro casi negli ultimi 90 anni lo Yoreh era già arrivato a settembre (in tempi recenti settembre 2009 e 2011), e in quattro casi era apparso nella prima settimana di dicembre (in tempi recenti dicembre 2010 e 2013). Nel 20% degli anni, gli Yoreh sono arrivati nella prima metà di ottobre, e in più di un terzo dei casi (33 casi), nella seconda metà di ottobre. Dei 31 anni in cui lo Yoreh è caduto a novembre, in 20 anni è caduto nella prima metà del mese.