Juno rivela scorci sbalorditivi della luna ghiacciata Europa | FOTO

Le favolose immagini della misteriosa luna ghiacciata di Giove, Europa, catturate dalla missione Juno della NASA durante il suo passaggio ravvicinato la scorsa settimana, rivelano un mondo, che potrebbe ospitare vita extraterrestre, con colori inaspettati.

Le nuove foto sono state scattate dalla fotocamera JunoCam di Juno durante il flyby del 29 settembre, e sono state poi elaborate da citizen scientist che hanno utilizzato un approccio quasi artistico.

“A partire dal sorvolo della Terra nel 2013, gli scienziati cittadini di Juno sono stati inestimabili nell’elaborazione delle numerose immagini che otteniamo con Juno,” ha affermato Scott Bolton, principal investigator di Juno, del Southwest Research Center in Texas. “Durante ogni sorvolo di Giove, e ora delle sue lune, il loro lavoro fornisce una prospettiva che attinge sia alla scienza che all’arte. Sono una parte cruciale del nostro team, usando le nostre immagini per nuove scoperte“.

Le immagini appena pubblicate evidenziano caratteristiche della superficie precedentemente inesplorate che potrebbero far luce sui processi che si verificano nell’oceano sotto la spessa crosta di ghiaccio di Europa, dove potrebbe essersi sviluppata la vita. Le immagini, scattate durante una finestra di imaging della durata di pochi minuti, includono la foto più vicina della luna, che è stata scattata da un’altitudine di 1.500 km sopra la superficie di Europa.

L’immagine mostra una regione chiamata Annwn Regio, nota per quello che gli scienziati chiamano “terreno caotico”, un labirinto di creste, solchi e crepe che caratterizzano la superficie ghiacciata.

L’immagine, elaborata da Björn Jónsson, raffigura la superficie con una risoluzione di circa 1 km per pixel, rivelando numerose depressioni luminose e scure e voragini precedentemente sconosciute. Il cratere Callanish, studiato dalla sonda Galileo della NASA tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, appare in basso a destra come una macchia scura circolare.

Due immagini mostrano la stessa porzione della superficie di Europa, confrontando diversi metodi di elaborazione: uno con trattamento minimale, l’altro con contrasto cromatico potenziato che fa risaltare le caratteristiche della superficie. Nell’immagine più elaborata, sono visibili le ombre proiettate dal miscuglio di cicatrici.

Infine, un’immagine altamente stilizzata di Fernando Garcia Navarro conferisce alla luna bianca e brunastra piuttosto semplice un aspetto psichedelico stravagante.

La sonda Juno è sfrecciata a 412 km sopra la superficie ghiacciata di Europa la scorsa settimana, effettuando il suo flyby più vicino alla luna e il più vicino rispetto a qualsiasi altro veicolo spaziale dalla sonda Galileo nel 2000. Viaggiando a 24 km/s, Juno ha scattato la sua immagine più dettagliata di Europa fino ad oggi. La manovra, però, non aveva solo scopi “turistici”, è anche servita per regolare la traiettoria della sonda attorno a Giove, riducendo il tempo necessario per orbitare attorno al gigante gassoso da 43 a 38 giorni, ha spiegato la NASA.