Katy Perry e l’occhio paralizzato: cosa è accaduto davvero?

I fan Katy Perry sono preoccupati dopo che la palpebra della nota cantante sembra essersi bloccata durante un concerto a Las Vegas. La popstar 38enne è stata filmata durante un’esibizione. Apparentemente sembra aver subito un “malfunzionamento dell’occhio” mentre era sul palco. Il video ha avuto più di 19 milioni di visualizzazioni da quando è stato pubblicato su TikTok.

Nel filmato di Perry che saluta i fan sul palco, la cantante di Firework è visibilmente in difficoltà. Fa ricorso a tutte le sue forze per tenere l’occhio destro aperto. Preme due volte la mano sulla tempia mentre le ciglia sbattono in modo irregolare.

La cantante, che indossa un vestito luccicante adornato con frammenti di lattine di birra, sembra imperturbabile. Ma lo strano movimento dell’occhio tradisce un momento di difficoltà. E’ come se la palpebra si chiudesse contro la sua volontà.

Dopo che è riuscita a trattenere lo sguardo per alcuni secondi verso la folla, Perry ha urlato al microfono: “Fate ancora più rumore per la mia band!“. Mentre lo spettacolo proseguiva, i fan sono rimasti in cerca di risposte su cosa è accaduto in quei brevi secondi.

Paralisi facciale? O forse le ciglia bloccate? Come si chiede qualcuno. Oppure potrebbe essere stato lo stress. Sui social qualche utente azzarda persino qualcosa di mistico: “sembrava posseduto”, scrive un utente.

In realtà, in un’intervista, la stessa Katy ha dichiarato che la scena faceva parte dello spettacolo. “Ok, quindi questa è una strana gag che fa nel suo spettacolo per assomigliare a quelle vecchie bambole che aprivano e chiudevano gli occhi quando le inclinavi“, ha spiegato un fan su Reddit. “Ero un po’ preoccupato che fosse un ictus o un incidente chirurgico. Ma no, lo fa apposta“, scrive qualcun altro.

E qualcun altro aggiunge: “Sì, lo fa abbastanza spesso durante lo spettacolo. Non tutte le sere, ma l’ha fatto almeno una volta ogni 8 spettacoli“.