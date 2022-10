La Germania trova l’accordo con altri 13 Paesi per realizzare lo Scudo Aereo Europeo anti missili

MeteoWeb

I ministri della Difesa di 14 alleati della NATO e della Finlandia si sono riuniti a Bruxelles per firmare una lettera d’intenti per lo sviluppo di una ‘European Sky Shield Initiative‘. Guidata dalla Germania, secondo quanto si apprende, l’iniziativa mira a creare un sistema europeo di difesa aerea e missilistica attraverso l’acquisizione comune di attrezzature di difesa aerea e missili da parte delle nazioni europee. Ciò rafforzerà la difesa aerea e missilistica integrata della Nato. “Questo impegno è ancora più cruciale oggi che assistiamo agli attacchi missilistici spietati e indiscriminati della Russia in Ucraina, che uccidono civili e distruggono infrastrutture critiche. In questo contesto, accolgo con grande favore la leadership della Germania nel lancio dell’iniziativa European Sky Shield“, ha dichiarato il vice segretario generale della Nato Mircea Geoană.

“I nuovi mezzi, pienamente interoperabili e perfettamente integrati nella difesa aerea e missilistica della Nato, migliorerebbero significativamente la nostra capacità di difendere l’Alleanza da tutte le minacce aeree e missilistiche“. L’iniziativa consentirà a tutte le nazioni partecipanti di sviluppare congiuntamente un sistema di difesa aerea utilizzando soluzioni interoperabili e pronte all’uso. Questo approccio multinazionale offre alle nazioni un modo flessibile per rafforzare la propria deterrenza e difesa in modo efficiente ed economico”, ha precisato. Secondo l’agenzia di stampa slovena STA, che cita la tedesca DPA, la dichiarazione d’intenti per l’iniziativa, fortemente sostenuta da Berlino, è stata siglata da Germania, Slovenia, Regno Unito, Slovacchia, Norvegia, Lettonia, Estonia, Ungheria, Bulgaria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Lituania, Paesi Bassi e Romania.