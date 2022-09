La NASA celebra la Notte della Luna con una bellissima foto siciliana

MeteoWeb

Una Luna piena imponente e dalle sfumature rossastre, che domina il cielo di un azzurro profondo sul paese di Castiglione di Sicilia: è la foto-simbolo selezionata dalla Nasa a ridosso della Notte della Luna, l’iniziativa internazionale in programma il primo ottobre, nata per iniziativa dell’agenzia spaziale americana per promuovere l’osservazione al telescopio del nostro satellite naturale. Sono oltre 1.600 gli eventi in programma nel mondo e decine gli appuntamenti in tutta Italia, organizzati da Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Unione Astrofili Italiani (Uai). Autore della foto selezionata dalla Nasa come Apod (Apod, Astronomy Picture of the Day), foto astronomica del giorno, è il siciliano Dario Giannobile. “Anche la Luna si tinge di rosso assumendo colorazioni tendenti all’arancio e al giallo mentre attraversa gli strati di foschia presenti sull’orizzonte“, scrive l’astrofotografo commentando la foto.

L’International Observe the Moon Night (InOMN) è stata lanciata dalla Nasa nel 2010 e da allora le iniziative sono diventate ogni anno più numerose, In Italia sono decine le serate di osservazione dedicate alla Luna, da Trieste, Bergamo e Ravenna fino Roma, Benevento e Siracusa. Si può ammirare la Luna a occhio nudo, con un binocolo o con un piccolo telescopio, ma se la pioggia dovesse arrivare a guastare lo spettacolo, l’osservazione è comunque possibile online, con la diretta organizzata dal Virtual Telescope.