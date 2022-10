USA, il lago Powell rischia di prosciugarsi: a rischio la produzione di energia per milioni di persone

MeteoWeb

In Arizona, il lago Powell rischia di prosciugarsi e dunque di non poter più generare energia idroelettrica per milioni di statunitensi. La scorsa settimana, questo lago artificiale, creato sul fiume Colorado con la costruzione della diga di Glen Canyon, era pieno solo al 24% e aveva perso quasi 5 metri di profondità nell’ultimo anno.

Quanta energia genera il lago Powell?

La diga del Glen Canyon dell’Arizona settentrionale, che crea il lago, ha una capacità completa di 1.320 megawatt, secondo l’US Bureau of Reclamation. Tuttavia, il calo dei livelli dell’acqua ha già notevolmente ridotto la capacità di generazione del bacino, a circa 800 megawatt, circa il 60%.

Quante persone fanno affidamento sul lago Powell?

Il lago Powell genera energia per circa 5,8 milioni di famiglie e aziende in Arizona, Colorado, Nebraska, Nevada, New Mexico, Utah e Wyoming. Oltre all’energia generata direttamente dal lago, è una delle principali fonti di resilienza della rete quando è piena, fungendo da rapida fonte di backup nei casi in cui l’energia solare o eolica non è in grado di soddisfare la domanda.

Oltre all’energia idroelettrica generata dal lago, è la fonte di acqua potabile per i 7.500 residenti di Page, Arizona, e i 1.443 membri di LeChee.

Qual è il punto di non ritorno?

Il punto di non ritorno è rappresentato da un’altitudine di 1.063 metri. Taylor Hawes, direttore del programma del fiume Colorado presso la Nature Conservancy, ha dichiarato a “The Hill” che il lago non ha mai raggiunto quel punto prima, creando una sostanziale incertezza su cosa potrebbe succedere. “Sappiamo che perderemo l’energia idroelettrica e non saremo in grado di portare l’energia idroelettrica al di sotto di 1.063 metri“, ha detto.

I funzionari hanno già adottato alcune misure provvisorie per evitare che il lago scenda al di sotto di questa soglia cruciale. A maggio scorso, i funzionari federali hanno adottato misure di emergenza per utilizzare l’acqua dei bacini idrici a monte, per aumentare il livello e dare più tempo per pianificare la probabile interruzione della fornitura di energia elettrica.

Quando è pieno, il lago è il secondo bacino idrico degli Stati Uniti per capacità dopo il lago Mead, che si trova fra l’Arizona e il Nevada.