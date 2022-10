Lanciato il razzo Angara 1.2, in orbita satellite per le forze aerospaziali russe | VIDEO

MeteoWeb

Alle 21:55 ora italiana di ieri 15 ottobre, un razzo Angara 1.2 è stato lanciato dal sito 35/1 del Cosmodromo di Plesetsk trasportando un payload per l’esercito russo su orbita eliosincrona.

L’identità esatta del carico utile non è nota, salvo la designazione Kosmos-2560 al raggiungimento dell’orbita. Sebbene inizialmente ritenuto un piccolo satellite da ricognizione ottica militare designato EMKA-3, secondo le ultime informazioni, il payload farebbe parte di una serie diversa di satelliti, in quanto designato come EO MKA n. 3.

Kosmos-2560 è associato a due satelliti lanciati in precedenza: Kosmos-2551, lanciato a bordo di un razzo Soyuz-2.1v nel settembre 2021, e Kosmos-2555, lanciato a bordo del primo razzo orbitale Angara 1.2 nell’aprile 2022. Sulla base del rapporto secondo cui Kosmos-2560 corrisponda a EO MKA-3 e che Kosmos-2551 e 2555 siano stati dispiegati in orbite simili con livelli di segretezza simili, è probabile che Kosmos-2551 e 2555 siano in realtà EO MKA-1 e MKA-2, rispettivamente. In precedenza si pensava che questi veicoli spaziali fossero chiamati EMKA-2 e MKA-R.