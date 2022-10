Lecco, tremori e boati nella notte: frana ed evacuazioni a Ballabio

MeteoWeb

Quattro famiglie sono state evacuate nella notte a Ballabio (Lecco) a causa di una frana di massi staccatasi dal monte Due Mani. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Non si sono registrati feriti né danni alle abitazioni ma i massi sono arrivati a breve distanza dagli edifici e la decisione di evacuazione è stata presa per ragioni precauzionali, in attesa di ulteriori verifiche.

I residenti del piccolo centro all’imbocco della Valsassina hanno avvertito in tarda serata la terra tremare e udito dei boati.

Il versante già in passato era stato soggetto a distacchi rocciosi.