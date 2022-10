Spazio, “sosia” per LICIACube: minisatelliti anche nelle missioni Artemis ed Hera

MeteoWeb

Avanti nel segno di LICIACube. Dopo aver catturato le immagini del primo test di difesa planetaria, con la missione DART della NASA, il minisatellite italiano LICIACube è pronto per la Luna. Nell’ambito del programma Artemis della NASA, infatti, è previsto un satellite identico, mentre altri minisatelliti analoghi accompagneranno la missione Hera dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Questi piani sono emersi nell’evento organizzato oggi a Roma dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dedicato al piccolo satellite finanziato e coordinato dell’ASI e realizzato da Argotec, con un team scientifico coordinato da Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e composto da Politecnico di Milano, Università di Bologna, Università Parthenope di Napoli e Istituto di Fisica Applicata ‘Nello Carrara’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ifac-Cnr).

Lunar IceCube

Uno dei “fratelli” di LICIACube, quello che volerà con la missione Artemis, si chiamerà Lunar IceCube e avrà la sua stessa configurazione, ha spiegato Marilena Amoroso dell’ASI. Lunar IceCube, infatti, è un piccolo satellite della NASA che studierà il ghiaccio lunare e la distribuzione dell’acqua sul nostro satellite, raccogliendo dati per le future missioni di insediamento umano.

Due CubeSat per la missione Hera

Altri due CubeSat saranno a bordo della missione Hera dell’ESA, che dovrebbe partire a ottobre 2024 e raggiungere Dimorphos a fine 2026, per capire cosa è successo dopo lo scontro con DART. Si tratta del minisatellite Milani, realizzato dall’azienda di Torino Tyvak International, che effettuerà osservazioni della superficie, e di Juventas (di un’azienda danese) che effettuerà per la prima volta rilevamenti radar dell’interno di un asteroide.

LICIACube un mese dopo DART

A un mese dal grande successo della missione DART della NASA, che si è schiantata sull’asteroide Dimorphos per modificarne l’orbita, LICIACube ha scattato oltre 620 immagini dell’impatto, che sono ancora in fase di scaricamento. Il minisatellite è ancora perfettamente funzionante e ora si pensa a come sfruttarlo, anche in vista del suo passaggio ravvicinato con la Terra, previsto tra un mese circa.