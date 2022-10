E’ ancora allarme listeria nei supermercati: richiamati dolciumi confezionati

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per il prodotto “Pancakes al cioccolato” marchio Bernard Jarnoux Crepier. Si tratta dell’ennesimo caso di contaminazione da listeria monocytogenes, che ha portato l’Istituto Superiore della Sanità a fornire consigli per i cittadini e buone pratiche di alimentazione.

Nel caso dei pancakes il lotto ritirato è il n°256, con data di scadenza indicato in 11/10/2022, venduto in unità da 150 grammi. I clienti che hanno acquistato il prodotto, limitatamente al lotto indicato, non devono consumarlo, ma “riportarlo in un punto vendita per rimborso o sostituzione“.