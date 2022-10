Litio: la Francia annuncia importante progetto minerario

MeteoWeb

Annunciato importante progetto minerario in Francia, a Échassières, nell’Allier, per l’estrazione di litio: il quotidiano Le Monde riporta il lancio, da parte del leader mondiale nelle specialità minerali per l’industria Imerys, della prima miniera che sarà operativa nel Paese con l’obiettivo di dotare 700mila veicoli di altrettante batterie ogni anno.

Diversi studi e carotaggi prevedono la presenza di elevate concentrazioni di idrossido di litio in profondità nella miniera “de Beauvoir” (dal nome dell’ex società operativa): in totale, si tratterebbe di un milione di tonnellate con un contenuto compreso tra lo 0,9% e l’1% di ossido, confermando così le stime avanzate dal Bureau of Geological and Mining Research.

Il deposito potrebbe consentire un’estrazione di litio pari a 34mila tonnellate per circa 25 anni: Imerys potrebbe quindi diventare fornitore leader sul mercato europeo. Come noto, la domanda di litio sta crescendo in modo esponenziale.

L’intero progetto richiederà “un investimento minimo di un miliardo di euro sulla base di un costo di produzione del litio stimato tra i 7 e i 9 euro al kg,” riporta Le Monde. La produzione dovrebbe partire all’inizio del 2028, dopo le fasi di valutazione e le sperimentazioni industriali, “per portare in breve tempo alla creazione di 1.000 posti di lavoro diretti o indiretti“.