Lucy si prepara a “sfiorare” la Terra: passerà tra i satelliti e sarà più vicina della ISS | VIDEO

Il 16 ottobre, alle 13:04 ora italiana, la navicella spaziale Lucy della NASA, la prima missione verso gli asteroidi troiani di Giove, entrerà nell’atmosfera terrestre, passando a soli 350 km sopra la superficie. Con un effetto fionda, nel primo anniversario del suo lancio, Lucy guadagnerà parte dell’energia orbitale di cui ha bisogno per viaggiare verso la popolazione di asteroidi mai visitata prima.

Gli asteroidi troiani sono intrappolati in orbite attorno al Sole alla stessa distanza di Giove, molto più avanti o dietro il pianeta gigante. Lucy è attualmente in un viaggio da un anno, in un totale di dodici anni. L’assist gravitazionale metterà il veicolo su una nuova traiettoria per un’orbita di due anni, momento in cui tornerà verso la Terra per un secondo assist gravitazionale. Questo secondo evento darà a Lucy l’energia di cui ha bisogno per attraversare la cintura principale di asteroidi, dove osserverà l’asteroide Donaldjohanson, e poi viaggerà nello sciame di asteroidi troiani principale. A questo punto Lucy sorvolerà 6 asteroidi troiani: Eurybates e il suo satellite Queta, Polymele e il suo satellite ancora senza nome, Leucus e Orus.

Per questo primo assist gravitazionale, Lucy sembrerà avvicinarsi alla Terra dalla direzione del Sole. Sebbene ciò significhi che gli osservatori terrestri non saranno in grado di vedere il veicolo nei giorni precedenti l’evento, il veicolo sarà in grado di scattare immagini del pianeta e della Luna. Gli scienziati della missione useranno queste immagini per calibrare gli strumenti.

Il sorvolo ravvicinato di Lucy

La traiettoria di Lucy porterà la navicella spaziale molto vicino alla Terra, anche più in basso della Stazione Spaziale Internazionale, il che significa che passerà attraverso una regione piena di satelliti e detriti in orbita attorno alla Terra. Per garantire la sicurezza del veicolo spaziale, la NASA ha sviluppato procedure per anticipare qualsiasi potenziale pericolo e, se necessario, per eseguire una piccola manovra per evitare una collisione.

“Il team Lucy ha preparato due diverse manovre,” afferma Coralie Adam, vice capo del team di navigazione Lucy di KinetX Aerospace a Simi Valley, in California. “Se il team rileva che Lucy è a rischio di collisione con un satellite o un pezzo di detriti, allora – 12 ore prima dell’avvicinamento più vicino alla Terra – la navicella eseguirà uno di questi, alterando il tempo di avvicinamento di due o quattro secondi. E’ una piccola correzione, ma è sufficiente per evitare una collisione potenzialmente catastrofica”.

Lucy attraverserà la Terra a un’altitudine così bassa che il team ha dovuto includere l’effetto della resistenza atmosferica durante la progettazione di questo passaggio ravvicinato. I grandi pannelli solari della sonda intensificano questo effetto.

“Nel piano originale, Lucy stava effettivamente per passare circa 48 km più vicino alla Terra,” spiega Rich Burns, project manager di Lucy presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. “Tuttavia, quando è diventato chiaro che avremmo potuto eseguire questo sorvolo con uno dei pannelli solari sbloccato, abbiamo scelto di utilizzare un po’ delle nostre riserve di carburante in modo che il veicolo spaziale sorvoli la Terra a un’altitudine leggermente più alta, riducendo il disturbo della resistenza atmosferica sui pannelli solari del veicolo spaziale“.

Il passaggio sarà visibile in alcune aree della Terra

Verso le 12:55 ora italiana, Lucy sarà visibile per la prima volta agli osservatori a terra nell’Australia occidentale (18:55 ora locale). Il passaggio sarà rapido e visibile ad occhio nudo per alcuni minuti prima di scomparire dopo circa 7 minuti mentre la navicella passa nell’ombra della Terra. Lucy proseguirà nell’Oceano Pacifico nell’oscurità ed emergerà dall’ombra della Terra alle 13:26 ora italiana.

Lucy si allontanerà quindi rapidamente, passando accanto alla Luna e acquisendo alcune altre immagini di calibrazione prima di proseguire nello Spazio interplanetario.

“Sono particolarmente entusiasta delle immagini che Lucy scatterà della Luna,” ha affermato John Spencer, vice scienziato del progetto ad interim presso SwRI. “Il conteggio dei crateri per comprendere la storia collisionale degli asteroidi troiani è la chiave delle osservazioni che condurrà e questa sarà la prima opportunità per calibrare la capacità di Lucy di rilevare i crateri confrontandola con le precedenti osservazioni della Luna da parte di altre missioni spaziali“.