Luna: la NASA fissa la data per il prossimo tentativo di lancio di Artemis 1

La NASA ha fissato il prossimo tentativo di lancio di Artemis 1, la missione senza equipaggio che farà da apripista al ritorno dell’uomo sulla Luna. È pianificato per lunedì 14 novembre il decollo del razzo Space Launch System (SLS) che trasporta la navicella Orion. Prevista una finestra di lancio di 69 minuti che si apre alle 00:07 EST (le 6:07 del mattino in Italia).

Artemis 1 è un test di volo senza equipaggio per lanciare SLS e inviare Orion intorno alla Luna e ritorno sulla Terra per testare a fondo il suo sistema prima dei voli con equipaggio.

Le ispezioni e le analisi della settimana precedente hanno confermato che è necessario un lavoro minimo per preparare il razzo e la navicella spaziale per il lancio sulla rampa di lancio 39B presso il Kennedy Space Center in Florida dopo il rollback dovuto all’uragano Ian. I team eseguiranno la manutenzione standard per riparare danni minori al sistema di protezione termica e ricaricare o sostituire le batterie del razzo, diversi carichi utili secondari e il sistema di terminazione del volo. L’agenzia spaziale americana prevede di riportare il razzo sulla rampa di lancio già venerdì 4 novembre.

La NASA ha richiesto opportunità di lancio di riserva per mercoledì 16 novembre all’01:04 (7:04 italiane) e sabato 19 novembre all’01:45 (7:45 italiane), entrambe finestre di lancio di due ore. Un lancio il 14 novembre comporterebbe una durata della missione di circa 25 giorni e mezzo con uno splashdown nell’Oceano Pacifico venerdì 9 dicembre.