La Luna piena del Cacciatore sorge sulle colline iblee | FOTO

MeteoWeb

Il 9 ottobre in cielo è stata protagonista la Luna piena del Cacciatore, che ha raggiunto il picco di illuminazione intorno alle 22:54 ora italiana. Come accade durante ogni plenilunio, il satellite è apparso luminoso e pieno, offrendo agli skywatcher un’occasione speciale per ammirare il chiaro di Luna autunnale.

Uno scatto eccezionale ha catturato la bellezza del nostro satellite da Ragusa: Gianni Tumino ha realizzato una sequenza del sorgere della Luna sulle colline iblee (foto in alto).

Cos’è la Luna piena del Cacciatore

Mentre molti soprannomi della Luna piena derivano dalle tradizioni dei nativi americani, la Luna del Cacciatore di ottobre è un’eccezione. Secondo il Farmer’s Almanac, sia la Luna del Cacciatore che la Luna del Raccolto (settembre) sono legate all’Equinozio d’Autunno, l’inizio ufficiale dell’autunno nell’emisfero settentrionale.

La Luna del Raccolto è il nome dato al plenilunio vicino all’Equinozio, il che significa che può verificarsi sia a settembre che a ottobre, mentre la Luna del Cacciatore è la Luna piena che segue la Luna del Raccolto. Tradizionalmente, i contadini raccoglievano le colture alla luce della Luna del Raccolto, poi andavano a caccia di animali che nei mesi successivi uscivano per racimolare gli avanzi.

Cos’è il plenilunio

Circa una volta al mese, la Luna piena si verifica quando il Sole, la Terra e il satellite si allineano su una linea invisibile di 180 gradi. L’orbita della Luna è di circa 5 gradi diversa da quella terrestre, quindi il nostro satellite è solitamente un po’ più alto o più basso dell’ombra terrestre, e ciò consente ai raggi del Sole di illuminare il lato rivolto verso la Terra.

La prossima Luna piena sarà la Luna della Neve, che sorgerà l’8 novembre.