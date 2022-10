Maltempo in atto, allerta meteo in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Malta

MeteoWeb

Forte maltempo sull’Italia: intensi temporali stanno colpendo in queste ore il Sud del Paese, in modo particolare nel basso Tirreno, nel Canale di Sicilia, nello Jonio e nel golfo di Taranto. Un altro groppo temporalesco, seppur più isolato, sta interessando l’alto Tirreno tra l’arcipelago Toscano e l’alto Lazio.

Nelle prossime ore questi fenomeni continueranno a muoversi verso est, seguendo le correnti occidentali che li alimentano da due giorni. E’ imminente l’arrivo di un violento fronte temporalesco da Nord/Ovest su Malta: dapprima Gozo, poi Malta saranno colpite da nubifragi, tempeste di fulmini e grandinate.

Nel pomeriggio avremo forti temporali anche sulla Sicilia orientale, in Calabria, nella Campania meridionale (attenzione nel Cilento), ma anche in Puglia, che sarà la Regione più colpita con fenomeni molto estremo nel Salento dove è alto il rischio di tornado, oltre a grandine e piogge torrenziali.

Invece i temporali tra Toscana e Lazio dovrebbero esaurirsi in mare, colpendo di striscio soltanto le zone costiere.