Maltempo, Centro/Sud flagellato dai temporali: alluvioni in Sicilia e Campania, allerta in Puglia e Calabria

Il Centro/Sud Italia è letteralmente flagellato dal maltempo che sta colpendo gran parte del Paese da stamani, un po’ ovunque da Roma (compresa) in giù. Nella Capitale si è tenuto l’insediamento delle Camere parlamentari dopo le elezioni del 25 settembre sotto una pioggia moderata, mentre piove in modo molto più intenso nelle altre Regioni meridionali.

Intensi nubifragi stanno colpendo la Campania, dove mentre continua a diluviare, i parziali pluviometrici giornalieri sono di 112mm di pioggia caduta a a Stella Cilento, 88mm ad Ascea Marina, 82mm ad Anacapri, 81mm a San Giovanni a Piro, 60mm a Capri, 57mm a Roccagloriosa, 52mm a Bacoli, 40mm a Napoli. Forti piogge anche in Molise, Puglia e Calabria, ma le principali criticità si registrano in Sicilia dove tra Trapani e Sciacca sono caduti stamani oltre 90mm di pioggia con pesanti conseguenze per gli allagamenti in gran parte del territorio trapanese e agrigentino.

Quest’ondata di maltempo è ancora lontana dal concludersi: nelle prossime ore si verificheranno i fenomeni più estremi soprattutto in Puglia e Calabria, dove il maltempo colpirà in modo molto violento nel tardo pomeriggio e in serata soprattutto nel Salento, dove i temporali stanno arrivando dal Golfo di Taranto, e nella Calabria tirrenica, dove il fronte freddo proveniente dal Tirreno sta per innescare fenomeni particolarmente violenti tra le isole Eolie, la Sicilia settentrionale e la Calabria occidentale. Mai come in questo momento è fondamentale monitorare la situazione meteo in tempo reale nelle apposite pagine: