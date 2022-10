Maltempo, danni alle Egadi dopo i nubifragi: il Comune chiede interventi

MeteoWeb

Il Comune di Favignana-Isole Egadi ha chiesto un intervento immediato al Commissario di Governo e alla Protezione Civile regionale per contrastare il dissesto idrogeologico e i conseguenti danni dopo gli ultimi nubifragi che hanno colpito la località.

“A seguito delle ultime piogge torrenziali, vari punti del territorio delle nostre isole sono stati interessati da fenomeni franosi o di smottamento – dice il sindaco Francesco Forgione – In alcuni casi si tratta di fenomeni fortemente preoccupanti, come quelli avuti per le strade di Levanzo o la frana lungo la strada che porta al Castello di Santa Caterina a Favignana. Attraverso gli uffici siamo intervenuti presso il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e presso il dipartimento della Protezione Civile regionale per chiedere un intervento immediato“.

“Lo stesso si è fatto nei confronti dell’assessorato regionale ai Beni culturali per l’ex Stabilimento Florio, interessato dal crollo di un muro esterno. Purtroppo, le piogge torrenziali, inedite fino a qualche anno fa, e anni di mancanza di cura e manutenzione del territorio, stanno provocando continue emergenze e la necessità di interventi urgenti dei quali, anche per ragioni di risorse, non può essere soltanto il Comune a farsi carico“, conclude il sindaco.