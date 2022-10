Forte maltempo nel nord della Francia: tornado devastano Bihucourt e Conty | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Molti temporali si sono verificati oggi, domenica, 23 ottobre, nel nord della Francia. Un forte tornado si è abbattuto su Bihucourt, nel dipartimento del Passo di Calais, lasciando uno spettacolo di desolazione (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Il tornado ha colpito poco prima delle 19:00, devastando tutto sul suo cammino.

Decine di tetti di case sono stati divelti dalla forza del vento, compreso parte del tetto della chiesa della località. Le strade sono ricoperte di tegole rotte. Decine di alberi sono stati sradicati. Il forte vento ha abbattuto anche alcuni muri. Si tratta di un vero e proprio scenario di guerra, secondo i testimoni. Anche l’elettricità è stata interrotta a causa dei danni riportati dai cavi elettrici.

Si parla di un centinaio di case colpite. La maggior parte degli sfollati sarà ospitata presso familiari o vicini.

Fortunatamente, non ci sono state vittime, a parte qualche lieve ferito. Per Alain Castanier, sottoprefetto e segretario generale della prefettura, “il tornado ha colpito diversi villaggi di seguito e Bihucourt è la città più colpita. La metà degli abitanti deve essere ricollocata (circa 150 persone). Il principale pericolo attuale è la presenza sulla pubblica via di numerosi cavi elettrici strappati. Le squadre dell’Enedis sono state chiamate a mettere in sicurezza le linee”.

Nel vicino villaggio di Hendecourt-lès-Cagnicourt, la stessa desolazione dopo il passaggio di questo tornado. “Metà delle abitazioni sono state colpite (ovvero una cinquantina di famiglie colpite)”, racconta il sindaco. Una decina di persone sono state ricollocate presso i parenti. Tanti detriti e cavi elettrici ricoprono le strade. Anche il comune di Ervillers è stato colpito dal passaggio di questo tornado: un fabbricato agricolo è crollato e diversi pali elettrici sono stati divelti.

Tornado anche a Conty , in Francia

Un altro tornado ha colpito Conty, nel dipartimento della Somme, nel nord della Francia. Il tornado ha attraversato la città da nord a sud, causando gravissimi danni lungo il suo cammino. I forti venti del tornado hanno divelto le tegole delle case e per alcune abitazioni, anche l’intero tetto. Una decina di famiglie trascorreranno la notte nel municipio di Conty. Anche la scuola del comune è stata pesantemente danneggiata.

Nonostante i grandi danni, fortunatamente non sono state segnalate vittime. Sul posto sono intervenuti 45 Vigili del Fuoco. Oltre al tornado, il maltempo ha generato anche piogge e grandine sull’area.