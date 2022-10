Maltempo, freddo e neve: risveglio invernale a Livigno | FOTO

MeteoWeb

Risveglio invernale in Alta Valtellina, nel comprensorio montano di Livigno. Le temperature sono scese fino a -1°C attorno ai 2000 metri, con fiocchi di neve arrivati fino alle porte della località turistica. Le temperature sono ora in rialzo. Pioggia a fondovalle nei centri di Valtellina e Valchiavenna.

