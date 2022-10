Maltempo, forti piogge in Friuli: frane e piante cadute a Faedis, Castelnovo e Savogna d’Isonzo | FOTO

MeteoWeb

Le forti precipitazioni della notte scorsa hanno provocato frane, di ridotte dimensioni, e la caduta di piante in alcune aree del Friuli Venezia Giulia. La Protezione Civile regionale rende noto che a Castelnovo del Friuli (Pordenone) una frana si è abbattuta sulla strada di collegamento con Pinzano al Tagliamento: operai comunali e volontari hanno lavorato alcune ore per riaprirla al traffico già di prima mattina.

A Savogna d’Isonzo (Gorizia), i volontari sono intervenuti per un monitoraggio del territorio per verificare eventuali criticità, rimuovendo alcune piante che, a causa del vento e delle condizioni meteo avverse, si erano schiantate lungo la viabilità, in aree private e di accesso pubblico.

A Faedis (Udine), è stato bonificato un tratto di strada interessato da uno smottamento verificatosi lungo la viabilità secondaria di una frazione.

