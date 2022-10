Forti temporali con pioggia e grandine in Friuli: alberi caduti e disagi sulle strade

MeteoWeb

Forti temporali con pioggia e grandine hanno colpito la notte scorsa alcune aree del Friuli: diversi gli alberi caduti con conseguenti disagi sulle strade. Intervento impegnativo lungo la SR356 tra Attimis e Nimis lungo la viabilità che da Tarcento porta a Cividale del Friuli all’altezza di Passo Monte Croce. Sul posto le squadre comunali di Protezione Civile di Nimis e di Attimis che hanno agito in collaborazione con i vigili del fuoco e con il personale di Fvgstrade. Una pianta di faggio di grandi dimensioni è caduta lungo la strada regionale costringendo alla chiusura al transito. Durante le operazioni di messa in sicurezza, anche una seconda pianta è caduta sulla carreggiata. Le squadre hanno tagliato e rimosso le piante, ripristinando la normale viabilità.

