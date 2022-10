Maltempo e guida in sicurezza: un aiuto da un’app di navigazione gratuita

MeteoWeb

Durante il periodo autunno-inverno potrebbe capitare frequentemente di essere costretti a guidare in situazioni avverse a causa delle condizioni stradali o meteorologiche. Per questa ragione Waze, l’app di navigazione gratuita con una Community di oltre 140 milioni di utenti nel mondo, consente con pochi semplici passaggi di attivare alcune funzionalità per viaggiare in modo più sicuro.

Per tutto il tragitto, infatti, ogni automobilista può segnalare in sicurezza e in tempo reale eventuali pericoli lungo la strada ed essere a sua volta avvisato sullo stato attuale della viabilità mediante notifiche di allerta. Tutti coloro che scaricano l’app possono segnalare un pericolo sulla strada, a lato corsia e meteorologico.

Per quanto riguarda le avversità meteo è possibile ricevere avvisi sulle condizioni del manto stradale e sulla visibilità. Infatti, in caso di strada innevata, nebbia o grandine lungo il percorso, carreggiate allagate o ghiacciate Waze informa preventivamente e tempestivamente l’automobilista in viaggio.

Per ricevere la notifica sull’app basterà cliccare “Il mio Waze”, aprire le “Impostazioni”, selezionare “Avvisi e segnalazioni” e “Pericoli metereologici”. Per inviare una segnalazione toccare il pulsante “Segnala”, selezionare l’icona “Pericolo” e “Meteo”.