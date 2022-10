Maltempo Marche, nubifragio a Matelica: allagamenti e disagi | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo ha colpito soprattutto il Sud oggi, ma nubifragi si sono verificati anche nelle Marche. In particolare, le abbondanti piogge hanno causato molti disagi sulle strade di Matelica (Macerata). Oltre agli allagamenti di alcuni garage, si sono formati anche fiumi d’acqua e fango (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

A seguito del nubifragio, diverse zone del quartiere di San Rocco e di località Crinacci e Peschiera sono state allagate. Tra queste, fa sapere il Comune, c’è l’area delle scuole, dove l’acqua è penetrata nei locali mensa della scuola materna di via Bellini allagando le sale utilizzate per il consumo dei pasti. Per questo motivo il servizio mensa sarà sospeso fino a nuova comunicazione. Le famiglie dei bambini interessati dovranno quindi recuperare i propri figli per il pranzo. Seguiranno nuove disposizioni.

Domattina sarà chiusa anche la limitrofa strada “San Sollecito” in entrambe le direzioni per favorire gli interventi di ripristino. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto una ventina di richieste di intervento per allagamenti ma anche per rimuovere rami e piante caduti sulle strade. Al lavoro anche personale del Comune, vigili urbani, operai comunali e ufficio tecnico e volontari di Protezione Civile. Controlli sul posto anche da parte del sindaco Massimo Baldini e del vicesindaco Denis Cingolani che in queste ore stanno monitorando la situazione da vicino per evitare ulteriori disagi e risolvere le varie problematiche.

Maltempo Matelica, sindaco: “molti danni, auto bloccate e fango”

“Non ci sono vittime e neppure feriti”, ma il nubifragio di oggi a Matelica ha causato danni “alle strade che ora sono coperte di fango e soprattutto alle auto, rimaste bloccate”, ha detto all’ANSA il sindaco Massimo Baldini. “Ha smesso di piovere e stiamo liberando le strade – aggiunge – speriamo di finire tutto entro stanotte”.

Le zone colpite “sono le stesse toccate dall’alluvione del 15 settembre – prosegue il sindaco Baldini -: San Rocco, Crinacci, Peschiera e quella della frana del 15 settembre”. “Il Coc è aperto – dice ancora il sindaco -, in pratica è aperto dal 15 settembre. Sono tutti da rifare i lavori che avevamo fatto in pronto intervento dopo quell’alluvione. Ma stiamo facendo tutto da soli insieme agli altri Comuni. L’ho anche detto al prefetto, che ci ha aggiornato sulle previsioni meteo. Per stanotte non dovrebbe piovere”.

