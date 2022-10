Maltempo: brusco innalzamento del fiume Misa, notte di apprensione a Senigallia

MeteoWeb

Notte di apprensione a Senigallia per un innalzamento repentino del Misa a Bettolelle, una delle zone colpite dall’alluvione lo scorso 15 settembre: lo ha segnalato il Comune, che monitora strettamente la situazione meteo e informa costantemente la popolazione. Il Comune ha chiesto ai residenti di salire ai piani alti, per il superamento della soglia di allarme. Al momento dell’avviso, il fiume era stabile a 2,80 metri nel quartiere di Bettolelle.

Nel corso delle ore l’emergenza è rientrata, e il Comune ha informato inizialmente che a Bettolelle di Senigallia il livello del fiume Misa era in calo, rimanendo, però, su livelli di allerta. In seguito è tornato sotto il livello di allarme. La piena è passata in centro senza problemi, e al momento non sono previste altre piogge.

