Maltempo, veloce sfuriata al Nord: nevica al Passo dello Stelvio | FOTO

Una perturbazione atlantica sta attraversando il Nord Italia in queste ore: porterà precipitazioni anche intense su Alpi centro orientali, Venezie e Liguria di levante. Seguirà un miglioramento, quando la perturbazione si allontanerà verso Est.

Nevicate vengono segnalate questa mattina al Passo dello Stelvio e su rilievi intorno Livigno, come mostrano le immagini nella gallery scorrevole in alto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: