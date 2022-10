Maltempo, notte disastrosa al Sud: alluvione in Calabria, 150mm di pioggia nel Salento

MeteoWeb

E’ una notte disastrosa per il maltempo che sta colpendo il Sud Italia: dopo le alluvioni che in mattinata hanno colpito la Sicilia tra Trapani (88mm) e Sciacca (117mm), il maltempo si è esteso al resto del meridione provocando nubifragi su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

In serata una vera e propria alluvione ha colpito il centro abitato di Tortora, in provincia di Cosenza, nella Calabria nord/occidentale proprio al confine con la Basilicata. A Tortora sono caduti 163mm di pioggia e le immagini che arrivano dal paese tirrenico cosentino sono drammatiche:

In Calabria spiccano anche i 98mm di San Sosti, i 74mm di Laino Borgo e i 72mm di Roseto Capo Spulico, sempre nel cosentino. Forti piogge anche nella vicina Basilicata, in modo particolare nella zona di Maratea. In corso numerosi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti diffusi e per un movimento franoso che ha interrotto la SS 18 Tirrenica all’altezza del km 239.

I dati pluviometrici del Salento ancor sono impressionanti: nell’estremità meridionale del “tacco d’Italia” sono caduti addirittura 150mm a Tuglie, 123mm a Gallipoli, 117mm a Lucugnano, 113mm a Supersano, 103mm a Collepasso, 102mm ad Ortelle, 81mm a Specchia, 78mm a Sannicola, 77mm a Taurisano, 74mm a Giurdignano, 67mm a Morciano di Leuca, 66mm a Ugento, 62mm a Santa Cesarea Terme. Pesantissime le conseguenze per il territorio pianeggiante del leccese, che è rimasto completamente allagato.

Piogge alluvionali anche nel Cilento, in Campania, dove sono caduti 142mm a Bosco (San Giovanni a Piro), 133mm a Stella Cilento, 98mm a Sapri e Ascea Marina. Ha piovuto in ogni angolo della Campania nel corso della giornata, con 47mm di pioggia nel centro di Napoli, la più colpita tra le grandi città. Attenzione anche a Cosenza, dove sta diluviando in serata con tuoni e fulmini. Il maltempo continuerà nella notte ed è grande l'apprensione nelle zone colpite.