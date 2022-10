Maltempo Puglia, violenti nubifragi in Salento: fiumi per le strade | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo il Salento dal pomeriggio, provocando accumuli pluviometrici ingenti e allagamenti in alcune località. Segnaliamo i 115mm di pioggia caduti finora a Gallipoli, 103mm a Tuglie, 62mm a Supersano, 60mm a Collepasso, 54mm a Sannicola.

Preoccupazione per la situazione di Parabita e Matino, i due comuni che si trovano nel punto più alto delle Serre salentine dove si registrano numerosi allagamenti di strade e scantinati. Alcuni automobilisti a Parabita sono stati soccorsi dopo essere rimasti in panne, perché intrappolati dall’acqua, soprattutto nella zona del passaggio a livello e del sottopasso per Tuglie dove si sta provvedendo a deviare il transito delle auto. Sul posto stanno operando Vigili del Fuoco, personale della Protezione Civile e Vigili Urbani.

