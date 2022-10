Maltempo Palermo: ancora forti piogge, allagamenti e traffico in tilt

MeteoWeb

Ancora maltempo e nuovi disagi a Palermo a causa delle precipitazioni torrenziali che si sono abbattute sul capoluogo siciliano a partire dal tardo pomeriggio di domenica, con nuova intensificazione questa mattina. Nelle scorse ore il maltempo ha provocato caos sulle strade con lunghe code, in particolare nel momento di ingresso nelle scuole.

Diversi i disagi segnalati, come i consueti allagamenti in zona viale Regione Siciliana, Cruillas, Partanna-Mondello, via Lanza di Scalea. Traffico in tilt in via Libertà e in via Sciuti.

