Maltempo Campania: “pericolo frana a Fuorigrotta” | FOTO e VIDEO

Il maltempo che la scorsa settimana ha colpito la Campania con intensi nubifragi fa sentire ancora i suoi effetti. Una colata di fango tiene in allarme i residenti di Fuorigrotta.

“I danni causati dal maltempo diventano ancora più allarmanti se ad essi va ad aggiungersi l’inadempienza, o comunque l’assenza di solerzia, da parte delle amministrazioni nel prevenire e nell’intervenire. Sono molto preoccupati, infatti, i residenti di via Grotta Vecchia, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, dove a causa del nubifragio, che ha interessato tutta la Campania durante l’ultima settimana dello scorso settembre, c’è stata una grossa colata di fango dalla sovrastante collina di Posillipo a pochi passi dall’ingresso della Crypta Neapolitana, il tunnel scavato nel primo secolo avanti Cristo e rimasto in uso fino all’800 quando venne sostituito dall’attuale galleria delle Quattro Giornate”. Lo rende noto il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“La mia auto è stata sommersa dal fango, così come tutta la strada – ha riferito uno dei residenti al consigliere regionale – Ma quello che ci preoccupa è che ora, a più da una settimana da quella frana, c’è ancora un elevato pericolo di smottamenti, vediamo che ci sono ancora tutti gli alberi in bilico e che penzolano”.

“Ci sembra assurdo non intervenire e lasciare tutto com’è – ha detto Borrelli – Abbiamo segnalato il caso all’amministrazione comunale affinché si adoperi per intervenire. Inoltre abbiamo allertato i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile affinché si effettuino dei sopralluoghi sul posto e si decida su come mettere in sicurezza l’area e proteggere i cittadini”.