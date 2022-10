Maltempo Roma: pioggia e incidenti, giovedì nero per il traffico

MeteoWeb

La pioggia a Roma questa mattina ha creato il caos sulle strade: sono diversi i tratti chiusi e i disagi alla viabilità, causati anche da qualche incidente stradale che complica ulteriormente la situazione.

Un sinistro è avvenuto sul Muro Torto. A via di Torrevecchia un incidente, causato dal maltempo, ha mandato in tilt la circolazione nel quadrante Nord/Ovest. La Cassia è bloccata da un incidente sul Grande raccordo anulare. Traffico in tilt anche in via del Foro Italico, con rallentamenti tra viale Tor di Quinto e la Galleria Giovanni XXIII.

Il servizio della metro B1 di Roma, nella tratta tra le fermate Bologna-Ionio, è stato interrotto per tre ore, intorno alle 06:30 di questa mattina, per verifiche sulla linea di contatto dei treni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: