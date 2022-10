Maltempo Sardegna: nubifragio a Orosei, allagamenti e traffico in tilt

MeteoWeb

Un violento nubifragio si è abbattuto ieri pomeriggio a Orosei. Le strade si sono trasformate in fiumi, allagando scantinati e facendo galleggiare tavolini e sedie all’esterno dei bar. Segnalati disagi anche per il traffico veicolare.

I tombini, intasati, hanno determinato l’allagamento di alcune strade nella parte bassa della città. Sul posto Vigili del fuoco di Orosei e Nuoro.

