Maltempo Sicilia: alluvione a Sciacca, esondato il torrente San Marco | FOTO e VIDEO

Pesante nubifragio questa mattina a Sciacca (Agrigento): le piogge intense hanno provocato l’esondazione del torrente San Marco, che attraversa la contrada Foggia. Si tratta della stessa zona dove l’11 novembre 2021 si erano registrati forti allagamenti. Personale della protezione civile del Comune sta effettuando sopralluoghi per verificare eventuali situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. Il sindaco Fabio Termine ha convocato il Centro Operativo Comunale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: