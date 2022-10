Maltempo Sicilia, Cocina: “situazione seria nel Trapanese”

MeteoWeb

“La situazione è piuttosto seria. Questo territorio è stato colpito per ben tre volte da forti precipitazioni. Sono oltre cento i millimetri d’acqua caduti in poche ore“. A dirlo è stato il capo della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina, a Trapani, rispondendo ai giornalisti al termine del vertice che si è tenuto in Comune sul maltempo e al quale ha partecipato anche il neo governatore Renato Schifani.

“Il problema si presenterà in modo sempre più cogente a causa dei cambiamenti climatici e questo ci preoccupa – ha aggiunto Cocina -. Il clima è impazzito, assistiamo a fenomeni estremi con piogge forti e intense che durano pochi minuti ma che si verificano in modo sempre più frequente. Ciò che è accaduto – ancora Cocina – deve essere un monito per tutti: bisogna adeguare i nostri sistemi di allertamento e Protezione Civile, dando le informazioni ai cittadini sui comportamenti da tenere e compiendo, di pari passo, le opere strutturali che servono”.

“La Sicilia è un territorio fragile e devastato negli ultimi 50 anni. Questo è un dato di fatto con il quale dobbiamo convivere. È necessario potenziare la prevenzione, sensibilizzando anche i sindaci, ed effettuare gli interventi strutturali“, ha concluso Cocina.