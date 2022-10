Maltempo, forti temporali al Sud: più colpita la Puglia, allagamenti a Taranto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, nel pomeriggio-sera di oggi forti temporali hanno interessato la Puglia, soprattutto meridionale, dopo il maltempo che in precedenza aveva colpito l’estremo Sud e il Tirreno. In Puglia, si registrano gli accumuli pluviometrici maggiori della giornata. Segnaliamo: 80mm a Porto Cesareo, 72mm a Locorotondo, 69mm a Noci, 58mm a Martina Franca, 56mm a San Pancrazio Salentino, Salice Salentino, 55mm a Taranto, 52mm a Selva di Fasano, 51mm a Veglie, 45mm a Manduria, 33mm a Brindisi.

Le forti piogge che hanno colpito le province di Taranto, Bari e Lecce hanno provocato disagi e allagamenti in diverse località, tra cui la città di Taranto (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Maltempo all’estremo Sud

Forti temporali hanno colpito anche Sicilia, Calabria, Campania e il Tirreno nella prima parte di giornata. In Calabria, l’area più colpita è stata quella del Crotonese, dove spiccano i 76mm di pioggia caduti a Foresta, 69mm a San Mauro Marchesato, 60mm a Petilia Policastro.

In Campania, le piogge più intense si sono concentrate nel Salernitano. Caduti 69mm a Sapri, 37mm a Bosco, 32mm a Padula. Segnaliamo anche 32mm a Matera, in Basilicata.

In Sicilia, i settori più interessati dal maltempo sono stati il Ragusano e il Trapanese. Segnaliamo 51mm a Vittoria, 45mm a Ragusa, 43mm a Partanna.

In questa giornata di maltempo, spiccano anche i 78mm caduti a Ponza, dimostrazione dei forti temporali avvenuti nel Tirreno.

Ora i fenomeni sono in esaurimento e domani splenderà il sole quasi ovunque.

