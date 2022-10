Maltempo, primo temporale manda in tilt Reggio Calabria. E’ allarme per la serata | LIVE

MeteoWeb

Reggio Calabria è già andata in tilt per il primo temporale della giornata che in mattinata ha colpito la città calabrese dello Stretto in modo neanche così violento. I nubifragi si sono limitati alle zone interne dell’Aspromonte con 32mm di pioggia a Gambarie e 30mm a Sant’Alessio. In città, invece, ha piovuto forte soltanto per dieci minuti con 9mm di accumulo in centro, ma sono bastati a mandare la circolazione in tilt con l’acqua che ha superato i 70cm di altezza per gli allagamenti nella zona di Ravagnese, nei pressi dell’Aeroporto.

In questa zona, numerose auto sono rimaste bloccate e le strade allagate sono state chiuse dalla Polizia (vedi immagini a corredo dell’articolo). Il maltempo, però, si intensificherà nelle prossime ore: i temporali più forti colpiranno la città nel pomeriggio-sera e nella notte con nubifragi insistenti che persisteranno per oltre 12 ore, senza sosta, in modo molto più violento rispetto a quanto non sia accaduto stamani.

Domani, Venerdì 14 Ottobre, continuerà il maltempo per tutta la giornata con forte vento di maestrale e piogge torrenziali nella fascia tirrenica della provincia e nella zona settentrionale dello Stretto. Il tempo tornerà a volgere al bello soltanto sabato 15, per un weekend che si prospetta mite e soleggiato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: