Maltempo: sistema temporalesco punta la Sardegna, già oltre 15mila fulmini

Dopo una breve tregua dal maltempo, oggi, mercoledì 12 ottobre, è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione dal Mediterraneo occidentale: determinerà un peggioramento a partire dalla Sardegna, con precipitazioni in estensione alla Sicilia e in seguito al Centro/Sud.

In queste ore un intenso sistema temporalesco a mesoscala si muove infatti verso la Sardegna, in particolare sui settori meridionali: sono state registrate nelle ultime ore oltre 15mila fulminazioni, e sono attesi fenomeni intensi. Altri nuclei sono in formazione anche sui settori orientali dell’isola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: