Nuova manovra per la ISS: ha schivato un detrito spaziale russo

Domenica 24 ottobre, i propulsori della navetta cargo russa Progress 81 della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si sono accesi per 5 minuti e 5 secondi in una manovra, chiamata Pre-Determined Debris Avoidance Maneuver (PDAM), per dare alla ISS una maggiore distanza dalla traiettoria prevista di un frammento di detriti del vecchio satellite sovietico Cosmos 1408. Lo comunica la NASA.

L’accensione dei propulsori è avvenuta alle 20:25 del 24 ottobre (quando in Italia erano le 2.25 della scorsa notte). “La manovra non hanno avuto alcun impatto sulle operazioni della stazione. Senza la manovra, si prevedeva che il frammento sarebbe potuto passare entro circa tre miglia dalla stazione”, dunque entro poco meno di 5 chilometri, ha spiegato la NASA.

Un simile episodio si era già verificato a giugno, mentre a gennaio un altro frammento dello stesso satellite russo era arrivato vicinissimo a sfiorare un satellite cinese.

Il vecchio satellite sovietico Cosmos 1408 è stato lanciato 40 anni fa e lo scorso novembre è finito in mille pezzi quando l’agenzia spaziale russa lo ha usato come bersaglio per il test di un missile antisatellite.