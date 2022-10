Mark Zuckerberg: l’attivismo per il clima e i viaggi col jet privato, 253 tonnellate di carbonio in 2 mesi

MeteoWeb

Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg, un esplicito sostenitore dell’attivismo sui cambiamenti climatici, possiede un jet privato che ha consumato più di 158mila dollari di carburante in meno di due mesi.

Il Gulfstream G650 ha bruciato precisamente almeno 158.448 dollari di carburante per aerei in 28 viaggi diversi tra il 20 agosto e il 15 ottobre, secondo i dati del software di tracciamento dei voli ADS-B Exchange, a cura del programmatore Jack Sweeney. Il jet ha attraversato gli Stati Uniti continentali, viaggiando spesso in Pennsylvania, Massachusetts, New York, Texas e molti altri Stati prima di tornare alla base a San Jose, in California.

In quel lasso di tempo, il jet privato di Zuckerberg ha emesso più di 253 tonnellate di carbonio. In confronto, l’americano medio ha un’impronta di carbonio totale di 16 tonnellate all’anno mentre in media una persona in tutto il mondo ne consuma circa 4 tonnellate all’anno, secondo The Nature Conservancy.

Il Gulfstream ha effettuato diversi viaggi a lunga distanza negli ultimi due mesi, ma ha anche effettuato più viaggi brevi. Ad esempio, il jet ha viaggiato solo per 28 km tra due piste di atterraggio dell’Arizona il 15 ottobre e per 45 km da Carlsbad, in California, a San Diego il 28 agosto.

Nonostante la grande impronta di carbonio del jet, che è 15 volte maggiore di quella del cittadino americano medio, Zuckerberg ha spesso effettuato donazioni a organizzazioni impegnate nella lotta contro il cambiamento climatico e ha parlato più volte dell’importanza di risolvere le problematiche relative al riscaldamento globale per le generazioni future.

Nel 2021, in un’intervista a The Information, Zuckerberg ha affermato che parte del motivo per cui si era impegnato a far progredire la tecnologia della realtà virtuale era perché sarebbe stato “meglio per la società e il pianeta” rispetto a viaggiare su “auto, aerei e tutto il resto“.

Mesi dopo, Facebook ha annunciato che avrebbe lanciato il Climate Science Information Center e sborsato 1 milione di dollari per le organizzazioni che si impegnano a combattere la disinformazione sul clima.

“Il cambiamento climatico è una delle questioni più urgenti che incidono sul nostro mondo oggi e Meta si impegna ad aiutare ad affrontare questa sfida globale,” ha precisato la società nell’annuncio del 16 settembre 2021.

La Chan Zuckerberg Initiative, una fondazione privata fondata da Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan nel 2015, ha contribuito con decine di milioni di dollari all’iniziativa sul clima. A febbraio, l’organizzazione ha dichiarato che avrebbe stanziato 44 milioni di dollari per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie di rimozione delle emissioni di carbonio dall’aria.