Governo Meloni già al lavoro, oggi primo consiglio dei ministri: “energia è priorità da affrontare subito”

“Mi sembra scontato“. Così il ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha risposto ai chi gli chiedeva se nel Consiglio dei ministri si parlerà dei rincari dei prezzi dell’energia. “Della questione energetica si parlerà perché è l’argomento del giorno e perché Giorgia Meloni ancora prima di diventare presidente del Consiglio ha avuto modo di trattarlo con il presidente Draghi in una azione comune“, ha continuato.

“Lavoreremo in discontinuità con il governo precedente ma in piena sintonia con quanto di buono fatto dal governo Draghi” ha aggiunto Lollobrigida arrivando a palazzo Chigi in vista della prima riunione del Governo Meloni. “La nostra impostazione è quella di rafforzare l’immagine di una Italia forte e credibile sul fronte internazionale“.

Il nuovo Governo, quindi, è già al lavoro di domenica per il primo consiglio dei ministri a 24 ore dal giuramento di ieri.