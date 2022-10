Meteo, il ciclone ai confini della Russia e i cirri sull’Italia: che spettacolo i satelliti di oggi

MeteoWeb

Le immagini satellitari di oggi evidenziano una situazione meteo particolarmente affascinante in Europa con un profondo e violento ciclone che sta colpendo il confine tra la Russia e l’Europa, precisamente in Bielorussia provocando piogge torrenziali e forti temporali. L’immagine del vortice nuvoloso sull’est Europa, proprio al confine con la Russia, attira le attenzioni degli osservatori mentre sull’Italia la situazione meteo si è normalizzata dopo il maltempo della scorsa settimana.

Oggi, infatti, è tornato a splendere il sole in tutto il Paese con temperature più o meno in linea con le medie del periodo, poco sopra soltanto in Sardegna e al Nord. Le località più calde del giorno in Italia sono state con +29°C Cagliari e Olbia, con +27°C Roma, Firenze, Catania, Reggio Calabria e Aosta e con +26°C a Milano, Napoli, Torino, Bolzano, Crotone, Messina, Salerno.

Le immagini satellitari mostrano anche sull’Italia un “mare” di nubi alte e stratiformi: sono i bellissimi cirri, composti da minuscoli aghetti di ghiaccio sospesi ad alta quota che al tramonto assumono le più belle tonalità tendenti al giallo e al rosso. Sono le nubi più coreografiche in assoluto tra quelle innocue, cioè che non provocano precipitazioni, e continueremo a vederle nei prossimi giorni: l’Italia si prepara ad una delle più classiche “Ottobrate” grazie all’Anticiclone delle Azzorre. Al Sud farà un po’ più fresco a causa di spifferi freddi provenienti dai Balcani; al Nord sarà più mite nelle ore diurne, il sole garantirà bel tempo ovunque.

