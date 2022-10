Meteo, è estate sull’Italia nell’ultima Domenica con l’ora legale: +32°C in Sardegna e +30°C in Calabria

MeteoWeb

L’Italia vive una Domenica di gran caldo: siamo al 23 Ottobre, è l’ultima domenica con l’ora legale e migliaia di persone ne stanno approfittando per trascorrere quella che potrebbe essere l’ultima giornata della stagione in spiaggia, in riva al mare, grazie a condizioni meteorologiche ideali per ogni tipo di attività all’aria aperta. Fa molto caldo quasi come in estate, soprattutto al Sud ma non solo. Abbiamo +25°C a Roma, Palermo e Pisa ma sono impressionanti i valori raggiunti tra Marche e Romagna, quindi non certo nel meridione d’Italia, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto ben +26°C a Ravenna, Tresigallo, Argenta, Rimini, Pesaro, Jesi, San Severino Marche, Montefelcino, Genga, Appignano, Polverigi, Imola e Faenza, +25°C a Cesena, Forlì, Senigallia e Macerata. Tutte temperature che aumenteranno ulteriormente nel pomeriggio.

Intanto la Regione più calda è la Sardegna, dove le temperature hanno raggiunto +32°C a Sassari, Porto Torres, Ossi, Sorso, Bulzi e Santadi, +31°C a Carbonia e Cuglieri, +30°C a Tempio Pausania, Oristano, Thiesi, Pattada e Bitti, +29°C a Nuoro, +28°C ad Arzachena.

Fa molto caldo anche in Calabria con +30°C a Mendicino, +29°C a Rende e Platì, +28°C a Cosenza, San Pietro in Guarano e Lattarico, +27°C a Castrovillari, Serra San Bruno, Fabrizia, Soverato, Decollatura, Soveria Mannelli, Cutro, Acri, Cerenzia e San Sosti, +26°C a Mormanno, Gioiosa Jonica, Chiaravalle Centrale, Feroleto della Chiesa e Oriolo.

Al terzo posto, chiude il podio delle Regioni più calde la Puglia con +29°C ad Acquaviva delle Fonti, +28°C a Spinazzola, +27°C a Valenzano, Rutigliano e Bitritto, +26°C a Foggia, Cerignola, Vico del Gargano, Bitonto, Locorotondo e Putignano, +25°C a Lecce, Martina Franca, Altamura e Fasano.

In Sicilia le temperature più alte sono di +27°C a Catania, Siracusa, Randazzo, Bronte e Francofonte.

Le temperature aumenteranno ulteriormente nel pomeriggio e questo caldo così anomalo proseguirà anche nei prossimi giorni, con qualche disturbo soltanto all’estremo Nord/Ovest dove tra stasera e domani tornerà un po’ di pioggia localmente intensa nelle zone alpine. Per il monitoraggio della situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: