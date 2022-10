Meteo, Giuliacci: “temperature anomale, siamo tornati indietro di un mese”

MeteoWeb

Le temperature continuano a rimanere superiori alla media, l’alta pressione e il caldo non molleranno la presa ancora per giorni. “Non è tanto insolito il fatto che ci siano delle giornate con temperature così alte, lo è invece che tale situazione si prolunghi nel tempo, oramai sono diversi giorni che viaggiamo con temperature così alte, insolitamente alte, ed è un periodo veramente anomalo,” ha dichiarato all’Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci aggiungendo che “tra oggi e domani al Nord è atteso un calo delle temperature ma modesto, nulla di importante, le temperature torneranno ad avvicinarsi ai valori normali per il periodo, mentre al Centro e al Sud invece le temperature continueranno ad essere al di sopra della norma, addirittura nelle isole si potrebbero sfiorare i +30°C“.

“Come dire che siamo tornati all’estate, e almeno per la prima parte della prossima settimana le temperature si manterranno sempre al di sopra delle medie stagionali e anche al Nord torneranno a salire: quindi da Nord a Sud temperature oltre la norma e in gran parte d’Italia saranno temperature da metà settembre, come se fossimo tornati indietro di oltre un mese,” ha proseguito Giuliacci.

Per il calo delle temperature l’attesa sarà ancora lunga: “Per il momento le proiezioni attuali dei nostri modelli che simulano il comportamento dell’atmosfera dicono che fino a fine mese è difficile che si veda il freddo, poi è possibile che già nella prima parte di novembre ci sia un accenno di freddo, si intende con temperature leggermente al di sotto delle norma: si freddo ma nulla di particolare. Attenzione però così ci spingiamo sulle due settimane e sono proiezioni che portano con sé tanta incertezza: diciamo che è uno scenario possibile però andrà verificato. Quello che è molto probabile è che fino alla fine del mese la temperature rimarranno al di sopra della norma: un clima quindi insolitamente mite per il periodo, caratterizzato inoltre da assenza di piogge. Solo al Nord, tra oggi e domani, potrebbe verificarsi qualche pioggia, ma a sprazzi e poca, al centro e al sud rimarrà asciutto“.