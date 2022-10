Meteo: il maltempo si sposta in Grecia, ultime piogge residue al Sud

MeteoWeb

Ultime ore di maltempo residuo nelle Regioni del Sud, dove tra la notte e la mattinata ha diluviato in alcune aree di Puglia e Calabria. Le piogge più abbondanti hanno colpito le Murge con 74mm di pioggia a Martina Franca, 64mm a Locorotondo, 56mm a Cisternino, 34mm a Fasano, 28mm ad Ostuni. In Calabria ha piovuto su quasi tutto il territorio Regionale, ma in modo meno intenso rispetto a ieri: sono caduti 46mm a Fabrizia, 42mm a Serra San Bruno, 40mm a Decollatura, 37mm a Longobucco, 34mm a Martirano, 28mm a Catanzaro e Mendicino, 27mm a Lamezia Terme, 21mm a Soveria Mannelli, 17mm a Vibo Valentia.

Adesso il maltempo si sta spostando verso la Grecia: diluvia a Corfù dove sono già caduti 64mm di pioggia e i temporali più forti si stanno muovendo verso Creta dopo aver colpito il Peloponneso:

Domani, Sabato 15 Ottobre, i fenomeni estremi si sposteranno ancora più a est, sull'Egeo e addirittura a Cipro, mentre sull'Italia aumenteranno le schiarite e inizierà un lungo periodo stabile e soleggiato che durerà almeno 7-8 giorni. Anche le temperature aumenteranno grazie al ritorno dell'Anticiclone.