Meteo, temperatura di settembre 2022 poco sopra la media

Il Col. Paolo Ernani, meteorologo, fa un’analisi delle temperature di settembre 2022, evidenziando come, nel complesso, il mese sia risultato poco al di sopra della media. “Partito con valori tipici di agosto e influenzato dall’anticiclone Africano, il campo termico di questo mese si è poi via via indebolito a causa di correnti relativamente fredde dai quadranti settentrionali”, spiega Ernani.

“Dissolta la subsidenza (schiacciamento verso il basso dell’atmosfera, che genera calore), le temperature sull’Italia, caratterizzate da un trend in discesa (come da statistica climatologica), hanno poi segnato, il giorno 23, il valore minimo del mese con +16,7°C, scendendo di ben -7,9°C rispetto al valore massimo di +24,6°C registrato il 7 settembre (vedere grafico). Dunque qui stiamo parlando di un settembre, sia pur caratterizzato da alti e bassi termici, quasi normale se rapportato appunto alla effettiva sua media mensile”, evidenzia Ernani.

“Inoltre sempre questo mese, nei confronti con l’omologo del 2021 (+21,56°C), registrando il valore termico di +20,94°C, è stato più freddo (per modo di dire) di -0,62°C, cioè poco più di 6 decimi di grado. E poi, sempre in base alla nostra graduatoria, settembre 2022, va a posizionarsi al 14° posto. Il record del caldo, con +21,89°C resta al 2011, seguìto del 1999 con +21,58°C, mentre il settembre più freddo risale al lontano 1996 con +17,99°C”, conclude Ernani.