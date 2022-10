Meteo USA: già 15 disastri da miliardi di dollari di danni nel 2022

MeteoWeb

La devastazione provocata dagli uragani Fiona e Ian a Porto Rico, in Florida e in altre località ha nuovamente portato i disastri meteorologici e climatici al primo posto dell’attenzione degli USA. Secondo la NOAA, gli Stati Uniti hanno subito 15 disastri meteorologici e climatici con perdite superiori a 1 miliardo di dollari ciascuno finora nel 2022 (dati aggiornati al 30 settembre). Il costo totale di questi disastri fino alla fine di settembre è stato di 29,3 miliardi di dollari, riporta Climate Central.

I mortali disastri da miliardi di dollari del 2022 negli USA finora hanno incluso:

un outbreak di tornado ad aprile nel Sud-Est che ha generato 88 tornado, inclusi diversi tornado intensi e di lunga durata in Georgia e South Carolina

una tempesta di grandine a maggio che ha colpito con grandine delle dimensioni di una pallina da golf grandi aree in Minnesota, Wisconsin e South Dakota

un derecho distruttivo che ha prodotto raffiche di vento diffuse di oltre 110km/h nel basso Midwest

i costi dell’uragano Fiona e dell’uragano Ian vengono ancora conteggiati mentre la ripresa continua. Storicamente, gli uragani e i cicloni tropicali sono di gran lunga i disastri più costosi, con una media di 21 miliardi di dollari per evento, più del doppio del bilancio medio del successivo tipo di evento più costoso (siccità).

Più disastri

I crescenti costi di eventi meteorologici estremi di quest’anno riflettono una tendenza all‘aumento di disastri da miliardi di dollari negli Stati Uniti. Ogni decennio dagli anni ’80 ha sperimentato più disastri da miliardi di dollari e costi più elevati rispetto al decennio precedente.

Solo negli ultimi cinque anni (dal 2017 al 2021), un totale di 89 eventi ha causato circa 4.557 morti e oltre 788 miliardi di dollari di danni. Si tratta di circa il 35% dei 2,27 trilioni di dollari di costi totali dei disastri da miliardi di dollari negli USA dal 1980 al 2021.

Il 2022 è l’ottavo anno consecutivo con 10 o più disastri meteorologici e climatici da miliardi di dollari. La media annuale a lungo termine (1980-2021) è di circa 7 disastri da miliardi di dollari all’anno. E il 2022 segue i totali annui da record di 22 e 20 disastri da miliardi di dollari rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

Più spesso

Non è solo il numero totale di disastri, ma anche la frequenza con cui si verificano, che mette a dura prova le risorse disponibili per le comunità per gestire i rischi e riprendersi rapidamente. Tra il 1980 e il 2021, il tempo tra disastri da miliardi di dollari in un anno solare è diminuito costantemente, secondo un’analisi di Climate Central.

Il tempo medio tra disastri da miliardi di dollari è sceso da 82 giorni negli anni ’80 a 26 giorni negli anni 2010.

Negli ultimi cinque anni (2017-2021), ci sono stati in media solo 18 giorni tra disastri da miliardi di dollari.

Durante il 2020, ci sono state in media solo due settimane tra i 22 disastri da miliardi di dollari di quell’anno.

Meno tempo tra i disastri può significare meno tempo e risorse disponibili per rispondere, recuperare e prepararsi per eventi futuri. I costi più elevati si sono verificati quando si verificano più disastri nella stessa regione e stagione, mettendo a dura prova le risorse locali, come durante le stagioni degli uragani atlantici del 2005 e del 2017. Secondo la NOAA, molteplici cicloni tropicali da miliardi di dollari durante queste due stagioni hanno provocato la perdita di oltre 5.000 persone e oltre 520 miliardi di dollari di danni combinati.

Il bilancio completo dei disastri

Queste cifre sbalorditive riflettono principalmente gli impatti diretti sui beni (compresi i danni alle case, ai raccolti e alle infrastrutture critiche) e quindi non riflettono l’intero bilancio dei disastri, compresa la salute pubblica e in particolare la salute mentale. Secondo l’American Public Health Association, fino al 54% degli adulti e il 45% dei bambini soffre di depressione dopo un disastro.

I disastri meteorologici e legati al clima possono anche causare interruzioni di corrente diffuse (come accaduto a Porto Rico dopo l’uragano Fiona), sfollamenti e forniture di cibo e acqua limitate o non sicure, nonché la perdita del patrimonio culturale, della biodiversità e degli habitat. Queste cifre, inoltre, non trasmettono gli impatti sproporzionati dei disastri sulle persone in condizioni di povertà.