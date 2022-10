Meteo: in Veneto minimo assoluto di pioggia dal 1994-95

MeteoWeb

Nel mese di settembre, sono caduti mediamente in Veneto 103 millimetri di precipitazione, leggermente sotto la media (-3%) del periodo 1994-2021, che è di 107 millimetri. È quanto emerge dall’ultimo bollettino sulla risorsa idrica elaborato dall’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpav).

Prendendo in considerazione i dodici mesi dell’anno idrologico, dal primo ottobre 2021 al 30 settembre 2022, sono caduti in regione in media 769 millimetri di piogge, il minimo assoluto da 27 anni. I quantitativi sono inferiori del 32% alla media del periodo 1994-2021, che è di 1.126 millimetri. Gli apporti del periodo sono molto inferiori alla media (-32%) e sono stimabili in circa 14.159 milioni di metri cubi di acqua.