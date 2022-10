Artemis, countdown per il lancio: gli ultimi aggiornamenti della NASA

MeteoWeb

Fervono i preparativi per il prossimo tentativo di lancio del megarazzo Space Launch System della missione Artemis I, con liftoff in programma per la metà di novembre: i funzionari dell’Agenzia hanno però affermato che le opportunità di lancio potrebbero essere limitate se dovesse slittare verso la fine del mese, a causa della Festa del Ringraziamento.

La NASA e vari funzionari che hanno partecipato a un panel al Wernher von Braun Memorial Symposium dell’American Astronautical Society, il 27 ottobre, hanno affermato che i preparativi per il prossimo tentativo di liftoff rimangono sulla buona strada, con spostamento del razzo dal Vehicle Assembly Building al Launch Complex 39B previsto il 4 novembre.

Missione Artemis, le possibili date di lancio

Ciò comporterebbe un tentativo di lancio il 14 novembre alle 05:07 ora italiana, l’inizio di una finestra di 69 minuti. La NASA ha anche previsto date di backup, il 16 novembre e il 19 novembre.

Tali date di lancio rientrano in un periodo che inizia il 12 novembre e termina il 27. Tuttavia, se il veicolo non venisse lanciato entro il 19 novembre, potrebbe esserci, nella migliore delle ipotesi, solo una possibilità di riprovare prima della fine di tale periodo. Il 20 e il 21 novembre non sono disponibili a causa di quelli che la NASA chiama “limiti delle prestazioni di Orion,” come una traiettoria che metterebbe la navicella spaziale a energia solare in eclissi.

Altre opportunità sono disponibili dal 22 al 25 novembre e dal 27 novembre, ma sono vicine alla festa del Ringraziamento, il 24 novembre, tradizionalmente un periodo di viaggio molto intenso. La chiusura dello spazio aereo per un lancio interesserebbe i corridoi di volo della costa orientale al largo della costa.

“C’è un’opportunità per ottenere un quarto tentativo entro quel periodo di lancio,” ha affermato Jeremy Parsons, vicedirettore del programma Exploration Ground Systems della NASA, molto probabilmente il 25 novembre. Un lancio quel giorno, ha aggiunto, richiederebbe “una serie di discussioni che devono avvenire con la FAA“.

Problemi risolti e operazioni in corso

I funzionari dell’agenzia e del settore rimangono ottimisti sul fatto che non dovranno preoccuparsi di quell’ulteriore tentativo di lancio, esprimendo fiducia nel fatto che abbiano risolto vari problemi, come la perdita di idrogeno che ha fermato il precedente tentativo di lancio il 3 settembre. Tale fiducia è collegata a un test di tanking del 21 settembre che non presentava perdite di idrogeno simili dopo la sostituzione delle guarnizioni e l’aggiornamento delle procedure di caricamento.

Sono in corso le “fasi finali di chiusura” del veicolo per prepararsi al lancio del 4 novembre. Ciò include l’installazione del sistema di terminazione del volo (FTS) sullo stadio principale di SLS. I ritardi nei precedenti tentativi di lancio hanno portato la NASA a richiedere, e alla fine ottenere, deroghe dalla US Space Force, che gestisce i lanci dell’Eastern Range, per quello che originariamente era un periodo definito di validità di 20 giorni per l’FTS.

Nonostante quelle precedenti deroghe, l’FTS ha la stessa durata certificata per questo tentativo di lancio. “È stato un affare una tantum,” ha affermato John Honeycutt, responsabile del programma SLS della NASA. L’attuale periodo di certificazione FTS coprirebbe le prime 3 opportunità di lancio a novembre.

Le deroghe si sono rese necessarie perché il sistema FTS, in particolare le sue batterie, non sono accessibili dal pad. Parsons ha detto di aver avviato uno studio per esaminare le opzioni per poter accedere alle batterie FTS mentre è al pad. “Stiamo valutando diverse opzioni,” ha detto. “Non abbiamo ancora una risposta, ma riconosciamo che vogliamo esaminarla e prendere alcune decisioni approfondite e consapevoli“.