“Il mistero Moby Prince”: un film documentario ricostruisce il disastro del 10 aprile 1991

“Il mistero Moby Prince” è il film documentario di Salvatore Gulisano che ricostruisce la dinamica del disastro avvenuto il 10 aprile 1991, quando nella rada livornese il traghetto Moby Prince della Navarma entrò in collisione con l’Agip Abruzzo, petroliera della Snam, a 2,7 miglia dalla costa. In quella che è la più grande tragedia della marineria italiana morirono 140 persone.

Il film documentario verrà trasmesso giovedì 20 ottobre alle 21.20 su RAI 2. Questa sera a Livorno, presso gli Hangar Creativi, è in programma l’anteprima nazionale.

Prodotto da Simona Ercolani e Stand by me per Rai Documentari, spiega una nota, il docufilm è stato girato grazie alla collaborazione con la seconda commissione di inchiesta della Camera e presenta documenti inediti, numerose interviste e testimonianze di familiari, giornalisti e autorità. L’anteprima, alla presenza dei protagonisti del documentario, dei familiari e delle associazioni delle vittime, sarà preceduta dagli interventi, tra gli altri, del sindaco di Livorno Luca Salvetti, del direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi e di Simona Ercolani.

“Il mistero Moby Prince” è “un’opera di approfondimento importante e puntuale che ripercorre gli oltre 30 anni della storia del Moby Prince, fino a poco tempo fa considerata come un banale incidente”, scrive sui social Luchino Chessa, figlio di Ugo, il comandante del Moby Prince morto in plancia, che insieme al fratello Angelo guida l’associazione 10 Aprile-Familiari vittime Moby Prince Onlus.

“Grazie al lavoro delle commissioni parlamentari al Senato e alla Camera, le verità processuali sono state ribaltate con scenari nuovi. Mancanza di soccorsi, vita a bordo del traghetto di ore, petroliera alla fonda in zona interdetta e misteriose azioni a bordo, turbativa della rotta del Moby Prince a causa di una terza nave, accordi assicurativi tra le compagnie di navigazione. Una storia molto più complessa di quella che è stato fatto credere a noi familiari e a tutti gli italiani”, conclude Luchino Chessa, a nome di tutti i familiari delle vittime del Moby Prince.